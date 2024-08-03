Бастьянини выиграл спринт MotoGP в Сильверстоуне, Хорхе Мартин — 2-й, Баньяя — сошёл
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась спринтерская гонка 12-го этапа MotoGP. Победителем заезда стал итальянец Энеа Бастьянини, вторым финишировал испанец Хорхе Мартин, замкнул тройку сильнейших ещё один испанец — Алеш Эспаргаро.
Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя начал гонку вторым, но упал на пятом круге.
MotoGP. Гран-при Великобритании. Спринт:
1. Энеа Бастьянини («Дукати») — 19.49,929.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +1,094.
3. Алеш Эспаргаро («Априлья») +2,023.
4. Брэд Биндер (КТМ) +8,644.
5. Педро Акоста (КТМ) +8,777.
6. Алекс Маркес («Дукати») +9,043.
7. Джек Миллер (КТМ) +11,504.
8. Маверик Виньялес («Априлья») +11,689.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11,828.
10. Мигель Оливейра («Дукати») +13,328.
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