«Ред Булл» может использовать инженера Ферстаппена для замены Уитли – Motorsport

Команда Формулы-1 «Ред Булл», ранее объявившая об уходе спортивного директора Джонатана Уитли, намерена заменить его человеком, работающим в структуре, сообщает издание Motorsport.

Напомним, 57-летний Уитли покинет «Ред Булл» по окончании сезона после 18 лет работы в команде. Специалист займёт руководящую должность в команде «Ауди», которая намерена вступить в Ф-1 в 2026 году.

Также сообщается, что операционный и технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто не имел отношения к назначению Уитли.

Также «Ред Булл» может разделить функцию спортивного директора между Джанпьеро Ламбьазе, гоночным инженером Макса Ферстаппена, и ещё одним сотрудником, который будет отвечать за менеджмент команды в переговорах с ФИА.