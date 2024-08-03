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«Ред Булл» может использовать инженера Ферстаппена для замены Уитли – Motorsport

«Ред Булл» может использовать инженера Ферстаппена для замены Уитли – Motorsport
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Команда Формулы-1 «Ред Булл», ранее объявившая об уходе спортивного директора Джонатана Уитли, намерена заменить его человеком, работающим в структуре, сообщает издание Motorsport.

Напомним, 57-летний Уитли покинет «Ред Булл» по окончании сезона после 18 лет работы в команде. Специалист займёт руководящую должность в команде «Ауди», которая намерена вступить в Ф-1 в 2026 году.

Также сообщается, что операционный и технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто не имел отношения к назначению Уитли.

Также «Ред Булл» может разделить функцию спортивного директора между Джанпьеро Ламбьазе, гоночным инженером Макса Ферстаппена, и ещё одним сотрудником, который будет отвечать за менеджмент команды в переговорах с ФИА.

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