Эдди Джордан: «Мерседес» готов покрыть финансовые запросы Ферстаппена

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан заявил, что команда «Мерседес» способна покрыть финансовые требования трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в случае подписания контракта.

«В Монако состоялась встреча Тото [Вольфа], Джима Рэтклиффа (британский бизнесмен. — Прим. «Чемпионата») и Олы Каллениуса, генерального директора «Мерседеса». Вместе они собрали бюджет, чтобы покрыть возможные финансовые требования Макса. Макс знает о встрече. Но я не уверен, что он был на ней.

Разве это не показатель твёрдого желания Тото и его команды заполучить Макса на определённом этапе? Не нужно удивляться, если в ближайшие годы мы увидим Макса в «Мерседесе», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.