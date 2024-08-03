Росберг: Антонелли феноменален, это уровень Ферстаппена

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик немец Нико Росберг высказался о резервисте «Мерседеса» 17-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Кими Антонелли гонял в моей картинговой команде, когда был ребёнком. Он феноменален. Он на уровне Макса Ферстаппена. Это действительно невероятно», — сказал Росберг в эфире Sky Germany.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году. Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз также допустил скорый дебют итальянца в его команде.

После десяти этапов Антонелли занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-2. Лидирует в чемпионате француз Исак Хаджар.

Ранее Росберг высказался о потенциальном контракте Антонелли с «Уильямсом».