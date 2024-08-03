Хюлькенберг — об отсутствии подиумов в карьере: абсолютно плевать, «Ауди» выбрала меня

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг ответил, как относится к отсутствию подиумов в своей карьере. Напомним, немец является рекордсменом Формулы-1 по числу проведённых гонок без попадания в топ-3 – 217.

«Если хотите знать, что я думаю о статистике… мне абсолютно плевать. Конечно же, я хотел бы побеждать в гонках и стать чемпионом. Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Но моя карьера сложилась так, как сложилась. Появлялись какие-то возможности, но они были упущены по различным причинам. Я это принял. Я доволен своей карьерой. Тот факт, что «Ауди» выбрала меня, а не парней с победами, это сильное заявление», — приводит слова Хюлькенберга издание Autosport.

Ранее Хюлькенберг отреагировал на глобальные перестановки в руководстве «Ауди».