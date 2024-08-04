Штайнер: у «Альпин» сейчас нет замены уровня Окона

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о предстоящем уходе француза Эстебана Окона из «Альпин».

«Мне кажется, всё превратилось в такую головную боль, что «Альпин» сказали: «Лучше болезненный конец, чем бесконечная боль. Мы разберёмся с последствиями его ухода, но мы не хотим его видеть». Думаю, всё так и было.

Если вы находитесь в команде, и у вас одна и та же проблема, которая не решается годами, то лучше попытаться сделать что-то другое, в противном случае вы просто оттягиваете момент. Проблема вернётся.

Хотя отсутствие замены, такой же хорошей, как Окон, важнее. Если у вас есть два парня, способных его заменить, это одно, но из всех вариантов, доступных сейчас, я не думаю, что есть кто-то на его уровне», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.