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Шесть машин столкнулись во время гонки четвёртого этапа NLS

Шесть машин столкнулись во время гонки четвёртого этапа NLS
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Вчера, 3 августа, во время шестичасовой гонки ADAC Ruhr Cup на четвёртом этапе NLS произошла массовая авария. Шесть автомобилей GT3 врезались в ограждение. Эпизод произошёл на мокрой трассе. Все гонщики смогли выбраться из машин самостоятельно.

Напомним, в зоне паддока на трассе «Нюрбургринг» произошёл взрыв, в результате которого пострадали 22 человека. Четверо из них получили серьёзные ранения. В заявлении полиции сообщалось, что причиной происшествия, скорее всего, стал взрыв баллона со сжатым газом.

По официальной информации организаторов, инцидент произошёл в паддоке, который был оцеплен полицией, как и прилегающая территория. На трассе были размещены четыре спасательных вертолёта и несколько машин скорой помощи.

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