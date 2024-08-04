Жак Вильнёв прокомментировал выступления пилотов «Ред Булл» в нынешнем сезоне Ф-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о ситуации с гонщиками в команде «Ред Булл». По его мнению, разрыв между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом образовался из-за того, что Ферстаппену пришлось активизировать свои усилия в гонках.

«Ред Булл» потерял лидирующие позиции, и теперь две лучшие команды — «Макларен» и «Мерседес». Макс Ферстаппен по-прежнему вносит свой вклад и побеждает, но по ходу сезона становится всё сложнее и сложнее. Эмоции могут высасывать всю энергию, это не очень приятное чувство. Макс Ферстаппен тоже это чувствует, но он способен восполнять эту энергию, чтобы выигрывать гонки неделя за неделей. Каждый гоночный уикенд в 2021 году был для него тяжёлым, следующие два года были намного более расслабленными, но в этом году ему пришлось очень много работать, чтобы хорошо выступать. Такое количество усилий может быть тяжёлым и утомительным.

Я не думаю, что Перес стал хуже, чем два года назад, но Максу Ферстаппену пришлось активизироваться, так что разрыв между ними увеличился. Пересу стало намного сложнее управлять этой машиной, как и Ферстаппену. Но в этом сезоне мы видим того Ферстаппена, который выиграл свой титул чемпиона», — приводит слова Вильнёва GPblog.