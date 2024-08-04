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«Не вижу другого варианта для «Мерседеса». Эксперт назвал кандидата на роль боевого пилота

«Не вижу другого варианта для «Мерседеса». Эксперт назвал кандидата на роль боевого пилота
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Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер высказал мнение, что 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, хороший кандидат на роль боевого гонщика в команде Формулы-1 «Мерседес».

«Я думаю, что Антонелли — самый интересный кандидат, и я не вижу другого варианта для «Мерседеса». Просто не вижу», — приводит слова Слейтера PlanetF1.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году. Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз также допустил скорый дебют итальянца в его команде.

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Нико Росберг высказался, что Антонелли было бы полезно до перехода в «Мерседес» получить опыт в другой команде.

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