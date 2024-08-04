На аукцион выставлена единственная в своём роде Ferrari F40

На площадке Iconic Auctioneers на продажу выставлена уникальная Ferrari F40. Этот экземпляр отличается от других двигателем — в отличие от стандартной модели, которая оснащается мотором V8, у этой машины под капотом V12. Ожидаемая стоимость лота — £ 500-600 тыс. ($ 640-770 тыс. по текущему курсу).

Ferrari F40 с двигателем V12 Фото: iconicauctioneers.com

Известно, что изначально этот автомобиль использовался Ferrari для испытаний, после чего он достался британской Simpson Motorsport, которая установила на шасси 5,5-литровый двигатель V12 от Ferrari 550. Напомним, 550-я модель оснащалась агрегатом мощностью 357 кВт (485 л. с.), в то время как отдача V8 на F40 составляет 352 кВт (478 л. с.).

Ferrari F40 с двигателем V12 Фото: iconicauctioneers.com

Ferrari F40 была создана к 40-летию итальянской марки и стала последним автомобилем компании, разработанным при жизни Энцо Феррари. Машина выпускалась с 1987 по 1992 год, этой моделью в разные годы владели в том числе чемпионы Формулы-1 Ален Прост и Найджел Мэнселл, а Жан Алези называл F40 своим любимым автомобилем.