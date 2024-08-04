Экс-стратег Коллинз — об Антонелли: удивил его комментарий, что он сам, возможно, не готов

Бывший стратег «Астон Мартин», а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз высказала мнение о 17-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли, выступающем в Формуле-2.

«Нельзя ориентироваться на результаты других серий из-за производительности автомобиля и команды. Это действительно трудно проанализировать. Но его результаты улучшились. Меня удивил его комментарий, что он сам, возможно, не готов. Это является интересным замечанием от гонщика. Эти ребята уверены в себе больше, чем мы можем себе представить, в основном. Они «продают» себя.

Другой интересный аспект — путь Джорджа [Расселла] в «Мерседес» через «Уильямс». Если подумать об этом как о юниорской команде. Интересно, может быть, Джеймс Ваулз сказал внутри команды, что они не хотят быть юниорской, а хотят построить её по-своему. Это было бы более мягко для Антонелли, сначала пройти через «Уильямс», а затем через год занять место в «Мерседесе», — приводит слова Коллинз PlanetF1.

После 10 этапов Антонелли занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-2. Лидирует в чемпионате француз Исак Хаджар.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году. Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз также допустил скорый дебют итальянца в его команде.