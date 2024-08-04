Хюлькенберг ответил, жалеет ли он о своём переходе в «Ауди»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг не считает, что он принял поспешное решение, заключив контракт с «Ауди». Напомним, 36-летний гонщик покинет «Хаас» в конце 2024 года и присоединится к «Кик-Зауберу»/«Ауди».

«Честно говоря, я так не думаю. Я не видел для себя возможным переход в одну из четырёх ведущих команд. Так что мой разум и моё сознание очень спокойны и ясны», — сказал Хюлькенберг Sky Sports F1.

Напомним, бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто был назначен операционным и техническим директором в «Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Также стало известно, что спортивный директор «Ред Булл» Джонатана Уитли займёт должность руководителя команды «Ауди».