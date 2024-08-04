Гиперкар Hennessey разогнался быстрее Rimac Nevera и Bugatti Chiron на дистанции в полмили

Компания Hennessey Performance опубликовала видео тестовых заездов, состоявшихся на территории Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди в штате Флорида, в ходе которых гиперкар Venom F5 Coupe на дистанции в полмили при старте с места достиг более высокой скорости, чем Rimac Nevera и Bugatti Chiron Super Sport.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

В первом заезде за руль сел основатель компании Джон Хеннесси, он достиг скорости 352,56 км/ч. Во второй попытке гиперкаром управлял тест-пилот Hennessey Дэвид Донохью — ему удалось развить 357,15 км/ч. Данные зафиксированы комплексом спутниковой телеметрии Racelogic VBOX.

Таким образом, Hennessey Venom F5 развил более высокую скорость, чем Rimac Nevera и Bugatti Chiron Super Sport на состоявшихся в Космическом центре чуть ранее заездах. Тогда электрогиперкар Nevera к отметке в полмили разогнался до 332,76 км/ч, а Chiron Super Sport развил лишь 311,68 км/ч.

Hennessey Venom F5 Coupe во время заездов в Центре имени Кеннеди Фото: Hennessey Performance

Гиперкар Hennessey Venom F5 впервые был представлен в 2014 году, а его производство началось в 2020-м. Автомобиль оснащён 6,6-литровым двигателем Fury V8 с двойным турбонаддувом, его мощность составляет 1355 кВт (1842 л. с.). В общей сложности в Hennessey планируют выпустить 24 таких автомобиля, и если изначально его стоимость составляла $ 1,6 млн, то позднее выросла до $ 2,1 млн.

В Hennessey также намерены сделать Venom F5 самым быстрым серийным автомобилем в мире и достичь скорости в 500 км/ч. В данный момент быстрейшей машиной, выпускаемой серийно, считается Bugatti Chiron Super Sport 300+ — на нём 2 августа 2019 года Энди Уоллас смог развить 490,484 км/ч.