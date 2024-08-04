Бастьянини выиграл гонку MotoGP ГП Великобритании, Хорхе Мартин — 2-й, Баньяя — 3-й
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Завершилась основная гонка 12-го этапа MotoGP Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Победителем заезда стал итальянец Энеа Бастьянини, выступающий за «Дукати». Вторым финишировал испанец Хорхе Мартин («Дукати»), а третьим — действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»).
MotoGP. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Энеа Бастьянини («Дукати») — 39.51,879.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +1,931.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,866.
4. Марк Маркес («Дукати») +6,906.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7,736.
6. Алеш Эспаргаро («Априлиа») +9,514.
7. Алекс Маркес («Дукати») +9,741.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +14,016.
9. Педро Акоста («КТМ») +16,386.
10. Франко Морбиделли («Дукати») +23,609.
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