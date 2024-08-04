Штайнер ответил, кого считает фаворитом в борьбе за Кубок конструкторов в сезоне-2024

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер сказал, что если бы ему надо было поставить деньги на команду, которая выиграет Кубок конструкторов в сезоне-2024 Формулы-1, то он сделал бы ставку на «Макларен»

«Я бы поставил на «Макларен». Они допустили несколько ошибок в последней гонке в Бельгии, небольшие ошибки, из-за которых потеряли несколько очков. Но я думаю, что они самые стабильные, и у них также есть машина, которая адаптирована ко всем различным конфигурациям трасс.

В настоящий момент есть некоторые автомобили, которые лучше на некоторых трассах, например, «Мерседес» очень хорош на быстрых трассах. Болид «Феррари», например, был очень хорош в Монте-Карло на медленной трассе. Хотя я ожидал немного большего от «Скудерии» в Будапеште, но этого не произошло. Поэтому я думаю, что в целом «Макларен».

Как мы видим, у «Ред Булл» сейчас полторы машины, пытающиеся набрать очки, а не две машины, потому что в противном случае отрыв был бы больше. У них есть старый добрый Макс, который борется практически в одиночку. Они уже не так сильны, как в начале сезона, так что я думаю, что у «Макларена» есть хорошие шансы», — приводит слова Штайнера Racingnews365.