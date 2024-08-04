Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Репортёр Ф-1: только двое человек в паддоке хорошо отзывались о Лэнсе Стролле

Репортёр Ф-1: только двое человек в паддоке хорошо отзывались о Лэнсе Стролле
Комментарии

Репортёр Формулы-1 Гленн Фримен рассказал об отношении людей в паддоке к сыну владельца «Астон Мартин» пилоту этой команды Лэнсу Строллу.

«Стролл подвергается особому прессингу. Это особый случай по многим причинам. Дело не в спонсорстве как таковом, которое обеспечивает ему место в пелотоне, а в том, что команда принадлежит его отцу. И поэтому он всегда будет испытывать большее давление и внимание к своей персоне.

Давайте посмотрим правде в глаза, единственные, кто говорит хорошо о Лэнсе Строле, — это Фернандо Алонсо и Майк Крак, руководитель команды, и то лишь потому, что им платит его отец», — сказал Фримен в подкасте The Race Extra.

Владельцем команды «Астон Мартин» является канадский миллиардер Лоуренс Стролл.

Материалы по теме
Стролл проигнорировал командный приказ пропустить Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android