Репортёр Ф-1: только двое человек в паддоке хорошо отзывались о Лэнсе Стролле

Репортёр Формулы-1 Гленн Фримен рассказал об отношении людей в паддоке к сыну владельца «Астон Мартин» пилоту этой команды Лэнсу Строллу.

«Стролл подвергается особому прессингу. Это особый случай по многим причинам. Дело не в спонсорстве как таковом, которое обеспечивает ему место в пелотоне, а в том, что команда принадлежит его отцу. И поэтому он всегда будет испытывать большее давление и внимание к своей персоне.

Давайте посмотрим правде в глаза, единственные, кто говорит хорошо о Лэнсе Строле, — это Фернандо Алонсо и Майк Крак, руководитель команды, и то лишь потому, что им платит его отец», — сказал Фримен в подкасте The Race Extra.

Владельцем команды «Астон Мартин» является канадский миллиардер Лоуренс Стролл.