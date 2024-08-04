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Никита Мазепин победил на третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам

Никита Мазепин победил на третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам
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Российский автогонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в ралли-рейде «Баха — Денис Давыдов», который проходил со 2 по 4 августа в Радищевском районе Ульяновской области.

Мазепин выступал вместе со штурманом Иваном Безденежных в классе N2, или «Багги», на канадском гоночном багги BRP Maverick.

«Гонка была довольно-таки длинная — 350 км в общем соревновании второго дня. Заключительный этап соревнования ехали на пределе потому, что потеряли много времени из-за поломки, чинили машину руками на трассе. Мы потеряли около 10 минут, приходилось в конце отыгрываться. Рад, что получилось выиграть третий этап Кубка России. Я надеюсь, что продолжим победную серию и на оставшихся этапах станем чемпионами России», — приводит слова Никиты его пресс-служба.

Ранее в этом году Никита Мазепин и его штурман Иван Безденежных стали победителями первого этапа Кубка России.

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