Стоффель Вандорн рассказал о готовности новой аэротрубы «Астон Мартин»

Чемпион Формулы-Е, резервный пилот «Астон Мартин» Стоффель Вандорн рассказал, когда будут готовы новые аэродинамическая труба и симулятор на новой базе команды.

«Прошлый уикенд сложился для нас сложно. Мы ожидали более конкурентоспособный уикенд. Мы считали, что у нас будет больше скорости на прямых, но уступали в этом компоненте. К сожалению, такова реальность.

Фернандо говорит, что хочет использовать оставшуюся часть сезона, чтобы устранить проблемы, что поможет команде снова атаковать в 2025 году. Но я не думаю, что мы близки к этой цели. Нужно еще некоторое время.

Нам сложно внедрять обновления, но это больше связано с пониманием сути этих машин. Именно это хорошо удаётся ведущим командам: они знают, за какие узлы нужно взяться и что улучшить. Мы внедряем вещи, которые работают, но есть и такие, которые не совсем работают. Вот на чём нужно сосредоточиться.

Наша новая аэродинамическая труба ещё не готова. Мы сможем её использовать лишь к концу года. Она даст нам преимущество, но не сразу, потому что это совсем новый инструмент. Так что ситуация не улучшится в первый же день. Мы также создаём новый симулятор, он тоже будет готов к концу года.

В следующем году нам нужно будет заложить прочный фундамент для 2026 года. 2026 год — большой год, новый регламент, новый поставщик моторов. Это будет огромный вызов, но у нас есть возможность создать что-то особенное», — сказал Вандорн в подкасте F1 Nation.