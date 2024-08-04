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Стали известны подробности тестов Шумахера и Дуэна для «Альпин»

Стали известны подробности тестов Шумахера и Дуэна для «Альпин»
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Автоспортивный журналист Ральф Бах рассказал подробности недавних тестов Мика Шумахера и Джека Дуэна, которые организовала команда «Альпин».

«Многое зависит от Флавио Бриаторе, но, в конце концов, решение за руководством «Альпин». Они провели тесты, пообщались. Некоторые говорят, что Джек Дуэн якобы был быстрее.

У меня немного другая информация. Он был быстрее на одном круге, но при этом он ехал утром, когда трасса была быстрее. Мик был намного лучше на длинных дистанциях.

Может быть, они придумают идею, как в случае с «Ред Булл», чтобы позволить двум гонщикам провести одинаковую программу тестов», — сказал Бах в выпуске на YouTube-канале F1 Insider.

Ранее сообщалось, что Джек Дуэн может подписать соглашение с «Альпин» по окончании тестов на трассе «Спа-Франкоршам», чтобы стать боевым пилотом французского гоночного коллектива.

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