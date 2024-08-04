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Отмар Зафнауэр рассказал, кто именно помог «Макларену» опережать «Ред Булл»

Отмар Зафнауэр рассказал, кто именно помог «Макларену» опережать «Ред Булл»
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, благодаря кому, по его мнению, «Макларен» смог в последнее время опережать «Ред Булл».

Речь идёт о Робе Маршалле, которого команда из Уокинга переманила из «Ред Булл» в прошлом году. В январе этого года он официально занял должность технического директора по аэродинамике «Макларена», заменив на этом посту Дэвида Санчеса.

Маршалл проработал в «Ред Булл» 18 лет и тесно сотрудничал с Эдрианом Ньюи, став одним из ключевых членов команды, обеспечивших её успех в начале 2010-х годов.

Зафнауэр считает, что его опыт позволил «Макларену» обыгрывать «Ред Булл» на их поле.

«Вполне возможно, что кто-то придёт и скажет: «Секрет «Ред Булл» — это вот это, вам следует копать в этом направлении.

Когда вы видите, за счёт чего улучшаются аэродинамические характеристики машины, за счёт каких механических элементов конструкции, — а вы знаете всю суть их работы, — то можете направить команду в правильном направлении», — сказал Зафнауэр в подкасте James Allen on F1.

Маршалл начал свою карьеру в Формуле-1 в «Бенеттоне» в 1990-х годах в качестве инженера-конструктора и оставался в команде до её трансформации в «Рено». Он возглавлял отдел проектирования, когда Фернандо Алонсо выиграл чемпионаты 2005 и 2006 годов.

Ему приписывают участие в разработке спорного «демпфера масс», который во многом обеспечил титулы Алонсо.

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