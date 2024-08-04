Дэвид Култхард сравнил себя с топ-пилотами своего поколения

Бывший гонщик Формулы-1, 13-кратный победитель Гран-при Дэвид Култхард считает, что был сильнее многих топ-гонщиков его поколения.

Интервьюер назвал имена Ярно Трулли, Хайнц-Харальда Френтцена, Эдди Ирвайна, Марка Уэббера, Хуана-Пабло Монтойи, Ральфа Шумахера, Рубенса Баррикелло, Деймона Хилла и Жака Вильнёва, прежде чем наконец добраться до напарника Култхарда по «Макларену» Мики Хаккинена.

«Мика был лучше меня, это точно.

Остальные тоже отличные гонщики, без вопросов. Некоторые были лучше меня в квалификациях, но если взглянуть на карьеру в целом, на количество побед, то я впереди этих парней. Если не считать Деймона, я выиграл больше гонок, чем все эти парни», — приводит слова Култхарда RaceExpress.

За время выступлений за «Уильямс» и «Макларен» Култхард так и не смог по-настоящему побороться за титул, он трижды занимал третье место в чемпионате пилотов и был вторым после Михаэля Шумахера в 2001 году.