Ландо Норрис объяснил, почему считает свой сезон не очень хорошим

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему считает недостаточно хорошим своё выступление в первой половине сезона-2024 Формулы-1.

«Если рассматривать наш сезон, то до этого момента он был невероятным. Но с моей стороны он был недостаточно хорош.

Я сделаю всё, что смогу, сегодня, завтра, чтобы проанализировать ситуацию и поразмышлять о своих хороших качествах, а также о том, что мне нужно улучшить, если хочу стать претендентом на чемпионство.

Потому что на данный момент у меня нет того, что нужно, поскольку я явно совершил слишком много ошибок», — приводит слова Норриса Sky Sports.

На данный момент Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая 78 очков лидеру чемпионата Максу Ферстаппену.