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Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон приехал в Париж на ОИ-2024 поболеть за друга

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон приехал в Париж на ОИ-2024 поболеть за друга
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время летней паузы в чемпионате «королевы автоспорта» посетил Олимпийские игры в Париже.

Британский гонщик «Мерседеса» был замечен на соревнованиях в фехтовании на рапирах, где болел за своего хорошего друга Майлза Чемли-Уотсона, который выступает за сборную США.

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Мы всё время поддерживаем друг друга и общаемся почти каждый день. Так что я знаю, как усердно он работал, и мне бы хотелось быть с ним в этот момент.

Сам я недостаточно хорош, чтобы участвовать в Олимпиаде [в сёрфинге или фехтовании], но, возможно, когда-нибудь я займусь олимпийским видом спорта», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.

На матче сборной США по фехтованию также присутствовал негласный талисман американской олимпийской сборной рэпер Снуп Догг.

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