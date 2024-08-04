Майк Крак настаивает, что «Астон Мартин» не находится в растерянности

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что его команда не пребывает в растерянности из-за якобы неэффективной работы обновлений.

«Обновления, которые мы внедрили в Венгрии, работают. Это не только вопрос того, чтобы сделать машину быстрее на оставшуюся часть сезона, это также вопрос понимания нашей платформы и того, как её развивать.

Журналист, который, возможно, не обратил внимание на контекст, спросил меня, по прежнему ли мы в растерянности. Я ответил, что «растерянность» — это когда вы не знаете, где находитесь, не знаете, что делать. Мы знаем, что наши обновления работают, поэтому мы не растеряны. Если бы обновления не работали, мы бы были в растерянности, потому что это означало бы, что мы не очень хорошо понимаем свою машину», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».