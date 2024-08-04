Пол Монаган объяснил, почему не хочет покидать штормящий «Ред Булл»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган объяснил, почему он был среди тех, кто решил остаться в команде в период турбулентности в начале этого года.

Напомним, в начале сезона-2024 вокруг «Ред Булл» разразился большой скандал после обвинений Кристиана Хорнера в неподобающем поведении. Руководитель команды в итоге был оправдан, но несколько ключевых сотрудников уже покинули или скоро покинут «Ред Булл».

На фоне этого Монаган в конце мая продлил контракт с австрийской командой.

«Почему? Вы хотите получить серьёзный ответ или шуточный?!

Мне показалось, что так будет правильно. Я подумал о том, что нас ждёт в ближайшие несколько лет, о людях, которых я знаю… Кто-то приходит, кто-то уходит, но это место стало для меня своего рода домом.

В 2026 году мы будем самостоятельны [в производстве моторов]. Отличная возможность! «Ред Булл» делает большие инвестиции, чтобы мы могли сделать свой собственный двигатель. Это безумие, но гениально!

Да, нас не ждёт лёгкая прогулка, это будет тяжёлая работа, даже в выходные. Но было бы мне приятней заниматься этим делом в другом месте… Я не знаю. Но всё, что у меня есть здесь, делает мою работу приятной», — приводит слова Монагана PlanetF1.