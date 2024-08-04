Фамен объяснил, почему производство двигателей Ф-1 больше не имеет смысла

Покинувший пост руководителя «Альпин» Бруно Фамен заявил, что финансовые правила Формулы-1 стали причиной того, что «Рено» может прекратить производство двигателей для «королевы автоспорта».

«Это факт, что бизнес-модель, если можно так выразиться, немного странная. Договор согласия, система распределения призовых приносит пользу только командам.

С другой стороны, финансовые и спортивные правила ФИА обязывают производителей моторов продавать их командам по фиксированной цене.

С финансовой точки зрения выгоднее быть клиентской командой, как «Макларен» или «Астон Мартин», а не заводской командой, как «Мерседес» или «Феррари».

Если сравнить затраты на разработку силового агрегата с его покупкой, вы увидите огромную разницу, и она не компенсируется никакими призовыми, потому что они достаются команде.

В этой разнице нет никакой тайны, потому что она официальная и публичная. Потолок затрат производителя моторов — € 120 млн, а цена продажи мотора клиентам — € 17 млн. Вот и посчитайте», — приводит слова Фамена официальный сайт Формулы-1.