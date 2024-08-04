Хорнер прокомментировал сворачивание «Рено» производства моторов для Формулы-1

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал информацию о том, что «Рено» может прекратить производство моторов для Формулы-1.

«Всегда грустно видеть, как из Формулы-1 уходит производитель двигателей.

В Вири (фабрика «Рено» по производству моторов для автоспорта. – Прим. «Чемпионата») много-много лет делали моторы для Формулы-1. Но, насколько я знаю, у них есть и другие проекты, в которых они участвуют.

Они поставляли нам двигатели на протяжении многих лет, поэтому мы знаем многих людей оттуда. Мы желаем им всего наилучшего в будущем», — приводит лова Хорнера RacingNews365.

Покинувший пост руководителя «Альпин» Бруно Фамен рассказал о причинах того, что «Рено» может прекратить производство двигателей для Формулы-1.