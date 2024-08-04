Фелипе Масса назвал самый печальный день в его жизни

Бывший гонщик Формулы-1 («Заубер», «Феррари» и «Уильямс») Фелипе Масса рассказал об одном из самых печальных дней в его жизни.

После того как в 2008 году Масса уступил титул Льюису Хэмилтону, в следующем году он получил серьёзную травму во время квалификации Гран-при Венгрии. Ему в голову прилетела тяга от подвески машины Рубенса Баррикелло, из-за чего он выбыл из гонок до начала сезона-2010. Его напарником по «Феррари» был Фернандо Алонсо, и после аварии Массы испанец стал фактическим лидером итальянской команды. На Гран-при Германии Масса шёл к победе, но команда приказала ему пропустить вперёд Алонсо.

«Никто и никогда лично не говорил мне после травмы, что я уже не тот. Конечно, меня много критиковали в прессе, потому что после той аварии я больше не выигрывал гонок. Но я несколько раз был близок к этому.

К сожалению, мне не дали победить в Германии, в гонке, которая состоялась ровно через год после моей аварии, 25 июля 2010 года.

Это был один из самых печальных дней в моей жизни. После этого начался совсем другой период, потому что у меня больше не было конкурентоспособной машины, которая позволила бы бороться за победы, как раньше», — приводит слова Массы Motorsport.