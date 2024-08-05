«Макларен» изучит проблемы Ландо Норриса в начале гонок

Команда «Макларен» уделит особое внимание проблемам Ландо Норриса в начальной стадии гонок. Об этом заявил глава команды из Уокинга Андреа Стелла.

«Такого рода ситуации, как в Спа, всегда складываются из мелочей. Думаю, Ландо немного отвлёкся и сбился с траектории. Такие нюансы требуют точечных корректировок.

Безусловно, мы работаем с Ландо, как и с Оскаром [Пиастри], чтобы найти все возможности, в которых мы можем улучшить их индивидуальные действия и взаимодействие с командой. Это определённо поможет нам проанализировать некоторые из этих упущенных возможностей.

Например, у Ландо, похоже, возникают некоторые проблемы на ранних стадиях гонки, поэтому нам нужно проверить, есть ли на это причина или это просто случайность.

Думаю, Ландо сам должен поговорить с командой, сказать: «Что я могу сделать лучше?» Чтобы убедиться, что мы делаем свою работу максимально хорошо», — приводит слова Стеллы PlanetF1.