«Не надо стоять так близко». Ландо Норрис получил удар от Зака Брауна

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун ударил пилота своей команды Ландо Норриса клюшкой для гольфа.

Зак Браун и Ландо Норрис начали летний перерыв в Формуле-1 с игры в гольф. При этом британский гонщик немного пострадал по ходу этого матча.

Как сообщил в социальных сетях сам генеральный директор команды из Уокинга, он случайно ударил Ландо клюшкой.

«Ой, извини, Ландо. В следующий раз не стой так близко», — подписал он фотографию, на которой Норрис изображен с синяком.

Ландо Норрис Фото: Соцсети Зака Брауна

На данный момент Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая 78 очков лидеру чемпионата пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Команда «Макларен» занимает на данный момент второе место в зачёте Кубка конструкторов, уступая 42 очка «Ред Булл».