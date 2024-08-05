«Мы расстались не по-дружески». Вольф высказался о контракте Хэмилтона с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем уходе из команды пилота Льюиса Хэмилтона. По окончании нынешнего сезона британский гонщик перейдёт в «Феррари». Соответствующая новость появилась в феврале незадолго до старта этого сезона.

«Где-то я прочитал девиз: «Играй жёстко, прощай быстро и извиняйся, если неправ». Я хочу сказать, что наши личные отношения не пострадали. Если я поставлю себя на его место, то смогу это понять. Дела у команды шли не очень хорошо, и каждый хотел бы носить красный костюм с маленькой лошадкой. Ну и, конечно, в финансовом плане были очень выгодные условия. Я понимаю его мотивы, никаких вопросов, наши отношения гораздо глубже. Но мы расстались не по-дружески», — приводит слова Вольфа F1Technical со ссылкой на Sky Sports.

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