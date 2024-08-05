«Меня здесь точно не будет». Ферстаппен обозначил сроки завершения карьеры в Ф-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своего будущего в Формуле-1.

«Где я буду через 10 лет? Завершу карьеру! Меня здесь точно не будет», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion со ссылкой на RTBF.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках».

В настоящий момент в активе Ферстаппена 277 очков. Нидерландец занимает первое место в общем зачёте пилотов.

Ранее чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о ситуации с гонщиками в команде «Ред Булл».

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