Вольф ответил, что его задело в ситуации с уходом Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил, как перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании пилот команды Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».

«Есть профессиональные отношения и личные. Но в тот момент, когда мы подписали краткосрочный контракт, стало ясно, что такое может произойти. Что меня задело, так это то, что у меня не было времени среагировать. Всё произошло за один день. Когда мы размышляли о сроках анонса, стало ясно, что новость просочилась из лагеря «Феррари». Это случилось в тот самый день, когда были объявлены их финансовые результаты», — приводит слова Вольфа издание F1Technical со ссылкой на Sky Sports.

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