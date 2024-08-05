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Ферстаппен ответил на вопрос о дружбе с Норрисом после их столкновения в Австрии

Ферстаппен ответил на вопрос о дружбе с Норрисом после их столкновения в Австрии
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос относительно столкновения с британцем Ландо Норрисом из «Макларена», которое произошло во время гонки Гран-при Австрии. В результате нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а британец был вынужден сойти. Ферстаппен впоследствии получил 10-секундный штраф и стал пятым.

«Естественно, дружба в Формуле-1 возможна. Мы уважаем друг друга на трассе. Молодое поколение такое, потому что мы вместе выросли на картинге», — приводит слова нидерландского гонщика издание FormulaPassion со ссылкой на RTBF.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своего будущего в «Королевских гонках».

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