Финал Igora Drive Drift Challenge впервые пройдёт на главной трассе «Игора Драйв»

31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв» пройдёт четвёртый, заключительный этап IDDC этого сезона. Впервые в истории серии дрифтеры сразятся на шоссейно-кольцевой трассе, где раньше соревнования по дрифту проходили лишь в рамках RDS GP. Перед финалом шансы на чемпионство имеют сразу четыре пилота с минимальным отрывом очков.

Новая трасса станет настоящим вызовом для всех дрифтеров, ведь шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» обладает совсем другим характером по сравнению с «бетонным Колизеем», где обычно проходят этапы IDDC. Если в «Колизее» главная опасность – это стены, расположенные вдоль всей трассы, то на шоссейно-кольцевой трассе главное испытание скорость. Асфальтовое покрытие мирового уровня, большие заасфальтированные зоны безопасности и скоростной характер трассы позволят пилотам выполнять постановку и проходить дистанцию на огромной скорости.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Лидером личного зачёта на четвёртый этап Igora Drive Drift Challenge приедет Феодор Чевычелов. Пилот команды KINFOREST TYRE уверенно выиграл первые два этапа, сенсационно вылетев из борьбы на старте топ-32 во время третьего этапа серии.

Ближайшим соперником Феодора в гонке за чемпионство в IDDC и Кубок Санкт-Петербурга является один из самых опытных пилотов, чемпион прошлого сезона Александр Мезенцев. На третьем этапе Igora Drive Drift Challenge он уверенно выиграл квалификацию, сделав дубль: Александр дважды набрал 99 баллов за проезд.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Ещё один претендент на титул – лидер команды SS BMW Kinforest Drift Илья Клюкин. В этом сезоне на его счету одна победа в квалификации и два вторых места по итогам этапа. Победа на третьем этапе позволила включиться в борьбу и Артему Лейтису, который в этом сезоне впервые поднялся на подиум.

Помимо захватывающего сюжета борьбы за титул и эффектных заездов, гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, во время которого можно пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Билеты уже доступны на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».