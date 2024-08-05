Эксперт предположил, почему «Ред Булл» решил сохранить Серхио Переса в команде

Известный немецкий автоспортивный журналист Михаэль Шмидт поделился мнением о причинах, побудивших «Ред Булл» в начале июня продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Ранее сообщалось, что стороны подписали соглашение на два года.

«Думаю, и Марко, и Хорнер поняли, что ни Даниэль Риккардо, ни Лиам Лоусон, ни Юки Цунода ничего не изменили бы в нынешней ситуации», — написал Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.

В данный момент Перес занимает седьмое место в общем зачёте чемпионата. На счету мексиканского гонщика 131 очко. Лидирует в чемпионате его товарищ по команде Макс Ферстаппен, в активе которого 277 баллов.

Ранее Ферстаппен обозначил сроки завершения карьеры в Формуле-1.

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