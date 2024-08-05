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Хилл: возникает ощущение, что Ферстаппен был бы доволен видеть Риккардо в «Ред Булл»

Хилл: возникает ощущение, что Ферстаппен был бы доволен видеть Риккардо в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл прокомментировал видео, на котором пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе с Даниэлем Риккардо из «РБ» летел в вертолёте после Гран-при Бельгии.

«Когда видишь фотографии Макса, покидающего трассу на вертолёте с Даниэлем Риккардо, и при этом все они улыбаются, возникает ощущение, что Макс был бы вполне доволен видеть Риккардо в качестве товарища по команде», — приводит слова Хилла издание F1oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Ранее немецкий автоспортивный журналист Михаэль Шмидт поделился мнением о причинах, побудивших «Ред Булл» в начале июня продлить контракт с пилотом Серхио Пересом.

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