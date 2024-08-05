Попов обозначил проблемы Мазепина в случае возвращения в Ф-1 на фоне слухов про «Альпин»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о возможном возвращении в «Королевские гонки» Никиты Мазепина. Недавно руководителем команды «Альпин» стал Оливер Оукс, известный также по работе с Никитой, чем спровоцировал слухи о возвращении россиянина в чемпионат.

«Я не обладаю какими-то инсайдами. Никогда не спрашивал: «Расскажи мне по секрету, это правда или нет». Потому что я прекрасно понимаю, что ты этим человека ставишь в неудобное положение. А просто плодить слухи я не люблю. Я был бы рад, если бы так вышло, что он вернулся. Но я понимаю, с каким огромным количеством хейта, проблем ему бы пришлось столкнуться. Потому что где-то санкции с него сняли, где-то визу будут не давать. И так далее.

Я вижу, как тот же Грязин в ралли, даже выступая за Болгарию официально, всё равно испытывает дичайшие проблемы с Польшей или Латвией, чтобы въехать. И Никиту то же самое ждёт. Англия, Канада. Но это одна сторона медали. Другая – команда «Альпин», мягко говоря, не на подъёме сейчас технически. Не знаю, как насчёт физики, чтобы сразу вкатиться. Плюс «Альпин» не самая быстрая команда. Ему и так было непросто с хейтом. Сейчас это будет ещё сильнее. Но Никита – крепкий парень. И если представится эта возможность, он не будет думать: «Меня будут ненавидеть». Нет, он будет гоняться. Я не уверен, что это произойдёт», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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