Вильнёв: Хэмилтон никогда не проводил сезон стабильно, как Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что звёздный британец Льюис Хэмилтон будет испытывать психологические трудности в следующем году, выступая за «Феррари».

«Льюис Хэмилтон будет на эмоциональных горках в «Феррари». Он кажется очень эмоциональным, как при взлётах, так и при падениях, и это, похоже, оказывает серьёзное влияние на него. Видно, что он был в ударе в Сильверстоуне, чего не было давно.

В каждом сезоне Хэмилтона у него были взлёты и падения. Он никогда не проводил сезон как Макс Ферстаппен. У него всегда перепады настроения, возможно, так сказывается неуверенность, но я не могу говорить наверняка», — приводит слова Вильнёва издание Instant Casino.