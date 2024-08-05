Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: Хэмилтон никогда не проводил сезон стабильно, как Ферстаппен

Вильнёв: Хэмилтон никогда не проводил сезон стабильно, как Ферстаппен
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что звёздный британец Льюис Хэмилтон будет испытывать психологические трудности в следующем году, выступая за «Феррари».

«Льюис Хэмилтон будет на эмоциональных горках в «Феррари». Он кажется очень эмоциональным, как при взлётах, так и при падениях, и это, похоже, оказывает серьёзное влияние на него. Видно, что он был в ударе в Сильверстоуне, чего не было давно.

В каждом сезоне Хэмилтона у него были взлёты и падения. Он никогда не проводил сезон как Макс Ферстаппен. У него всегда перепады настроения, возможно, так сказывается неуверенность, но я не могу говорить наверняка», — приводит слова Вильнёва издание Instant Casino.

Материалы по теме
Эдди Джордан: Хэмилтон нацелен на титул в 2025 году, и кто скажет, что он не прав?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android