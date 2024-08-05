Ferrari сняла с производства две модели

Компания Ferrari сняла с производства автомобили SF90 Stradale и 812 GTS, сказано в финансовом отчёте за второй квартал 2024 года, опубликованном на официальном сайте марки.

Производство гибридного спорткара Ferrari SF90 Stradale началось в 2019 году, этот автомобиль был построен к 90-летию создания «Скудерии». В том же году была представлена и Ferrari 812 GTS — открытая версия 812 Superfast.

При этом ранее в Маранелло был представлен спорткар 12Cilindri, который должен заменить в линейке Ferrari 812-ю модель. Помимо этого, в 2024 году ожидается ещё две премьеры от Ferrari, одной из которых, как ожидается, станет преемник гиперкара LaFerrari.

В отчёте Ferrari также сказано, что в течение второго квартала текущего года прибыль компании составила € 413 млн, а общее число продаж достигло 3484 автомобиля — на 2,7% больше, чем во втором квартале 2023-го.