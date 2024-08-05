«Никогда не говорил бы гадости о других». Риккардо — о словесном конфликте с Вильнёвом

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о недавнем словесном конфликте с чемпионом Формулы-1 1997 года Жаком Вильнёвом. В июне канадец высказал мнение, что Риккардо пора покинуть «Королевские гонки» на фоне слабых результатов в последние сезоны. После это Даниэль позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Жака.

«Обычно я не читаю такие комментарии, но команда информирует вас о них, чтобы ко всему подготовить. Жак был чемпионом мира. Он человек, который разбирается в этом спорте. Я мог бы прокомментировать выступления других гонщиков и сказать: «Да, у него были непростые времена». Но я бы никогда не стал говорить гадости о ком-то, потому что прекрасно понимаю, через что приходится проходить. Я был разочарован, но подумал: «Если некоторые люди так думают, то мне пора напомнить им, что я всё ещё здесь», — приводит слова Риккардо Mirror.

Даниэль Риккардо показал дизайн шлема в стиле кленового сиропа: