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В AMuS опровергли недавние слухи о деталях контракта Серхио Переса с «Ред Булл»

В AMuS опровергли недавние слухи о деталях контракта Серхио Переса с «Ред Булл»
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Авторитетный немецкий автоспортивный журналист Михаэль Шмидт прокомментировал слухи, согласно которым контракт пилота Серхио Переса с «Ред Булл» составлен таким образом, что австрийская команда может его расторгнуть, в случае если Перес отстанет от Макса Ферстаппена более чем на 100 очков и пять позиций в чемпионате.

«Мы говорим о старом контракте, а не о новом, который он подписал в июне. И я не знаю ситуации с его нынешним соглашением. Не думаю, что кто-то действительно знает, что прописано в этом контракте», — приводит слова Шмидта MSN со ссылкой на его выступление в подкасте издания Auto Motor und Sport.

Ранее Шмидт предположил, почему «Ред Булл» решил сохранить Переса в команде.

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