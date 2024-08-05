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Пятый этап RDS GP пройдёт 10-11 августа на трассе Moscow Raceway

Пятый этап RDS GP пройдёт 10-11 августа на трассе Moscow Raceway
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В предстоящие выходные, 10 и 11 августа, на трассе Moscow Raceway состоится пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Для заездов будет использован тот же оцениваемый участок, что и на первом этапе сезона, но спортсмены будут преодолевать его в обратном направлении. Впервые такой вариант конфигурации был опробован в 2022 году и признан удачным.

Расписание пятого этапа RDS GP 2024:

10 августа, суббота
9:00-10:00 — тренировки
10:30-14:45 — квалификация
15:50-16:50 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
16:30-19:00 — парные заезды топ-32

11 августа, воскресенье
09:30-11:00 — тренировки
11:30-12:30 — парад пилотов и автограф-сессия
13:00-15:00 — парные заезды топ-16
16:30-18:30 — парные заезды топ-8/топ-4/финал
18:30-19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

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