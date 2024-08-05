«Уильямс» и «Альпин» начали спор о переходе ключевого сотрудника

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что в настоящий момент его команда спорит с «Альпин» о переходе нового руководителя отдела разработки систем производительности Ричарда Фрита.

Ваулз заявил, что французский коллектив не хочет отпускать Фрита с возможностью немедленно приступить к работе в «Уильямсе», намекнув на осложнение отношений.

«У нас есть Ричард Фрит, пришедший из «Альпин». Он присоединится к нам в неизвестную дату в 2025 году, в настоящий момент это обсуждается. По правде говоря, мы все ещё не согласны с «Альпин» касательно того, сколько людей у них взяли. Я не могу дождаться его прихода, чтобы мы могли закрыть этот вопрос. У нас есть Пэт Фрай, и он ушёл из «Альпин» до того, как всё начало портиться», — приводит слова Ваулза издание PlanetF1.