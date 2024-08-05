Инженер «Мерседеса» подтвердил слова Вольфа о возвращении обновлений днища, снятых в Спа

Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин подтвердил слова руководителя команды Тото Вольфа о возвращении обновлений днища, которые были сняты в ходе уикенда в Бельгии, в Нидерландах. Напомним, в «Мерседесе» сняли все обновления днища, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии.

«Мы планируем вернуть обновления на ближайшем Гран-при [Нидерландов]. По сути, в Бельгии в пятницу вечером мы вернули машину в спецификацию Сильверстоуна. Мы сделали это, потому что провели хорошую гонку в Сильверстоуне, а Спа и Сильверстоун не сильно отличаются друг от друга с точки зрения скоростных поворотов, с которыми вы имеете дело.

Мы думаем, что проблема была во многом связана с тем, как мы управляли машиной в Спа, а не с самими обновлениями. Это, очевидно, вызывало у нас подпрыгивания в скоростных поворотах и ​​некоторые проблемы с балансом. Возврат к прошлой конфигурации болидов вернул всё в норму. С тех пор у нас было время просмотреть данные, чтобы понять, что именно мы сделали, и, зная все новые данные, мы вернём обновления уже в Зандворте», — приводит слова Шовлина издание RaceFans.

Ранее издание Motorsport со ссылкой на Тото Вольфа сообщало о планах «Мерседеса» на возврат обновлений болидов.