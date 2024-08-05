Джеймс Ваулз высказался о прогрессе Логана Сарджента

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о прогрессе американского пилота команды Логана Сарджента, несмотря на его уход из команды после сезона-2024.

«Логан является членом академии «Уильямс», он один из 20 лучших гонщиков мира в Формуле-1, и за последние несколько гонок, я надеюсь, вы видите прогресс, которого он добился вместе с командой. У нас есть ответственность перед ним.

Он по-прежнему профессиональный автогонщик. Он заслужил своё место в автоспорте, и мы сделаем всё возможное, чтобы он стал профессиональным гонщиком в своей будущей карьере», — приводит слова Ваулза издание RaceFans.

Напомним, в июле в «Уильямсе» объявили о подписании контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, который присоединится к коллективу в сезоне-2025 и станет напарником тайского пилота Александера Албона.

По итогам сезона-2022 в Формуле-2 Логан Сарджент набрал достаточное количество баллов для получения суперлицензии и 21 октября того же года был объявлен гонщиком «Уильямса» в 2023 году, где заменил Николаса Латифи.

За свою карьеру Сарджент заработал одно очко в сезоне-2023. В нынешнем сезоне Логан занимает 20-е место в личном зачёте пилотов Формулы-1.