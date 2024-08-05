Шовлин рассказал, что помогло Хэмилтону вернуть свою форму в сезоне-2024

50-летний главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал, что прогресс коллектива в настройке болида помог 39-летнему семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону вернуться в форму и показывать качественные результаты в сезоне-2024.

«На мой взгляд, начало сезона для Льюиса было сложным. В начале года мы внесли относительно небольшие изменения, и внезапно весь баланс машины покинул нас, и нам стало очень трудно. Одна из областей, которую мы улучшили в машине — это возможность качественно настроить машину в первой тренировке уикенда.

Это хорошая основа для того, чтобы начать повышать производительность и совершенствовать её, что очень помогает во время квалификации и гонки. Так что это, безусловно, помогло Льюису, и, вероятно, будет справедливо сказать, что в предыдущих гонках Льюису было сложнее настроить болид, чем Джорджу», — приводит слова Шовлина издание Crash.net.

В последних восьми гонках Хэмилтон набрал 123 очка – больше набрали только трёхкратный чемпион из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (141) и австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри (126).

На данный момент Льюис идёт на пятом месте в личном зачёте, имея на своём счету 150 очков.