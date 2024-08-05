Цунода назвал свой лучший сезон за четырёхлетнюю карьеру в Формуле-1

24-летний японский автогонщик, чемпион Японии 2018 года в классе F4, выступающий за команду «РБ», Юки Цунода подвёл итоги первой половины сезона-2024 и назвал свой лучший период в Формуле-1 за четырёхлетнюю карьеру.

«Определённо, сейчас мои самые счастливые выступления за последние четыре года. Очевидно, многое в этом сезоне я мог бы сделать лучше, но те результаты, которых я достиг, мне нравятся. В этом году я разочарован только двумя этапами — в Монреале и в Бахрейне. В Монреале я шёл за хорошими очками, но глупо ошибся. В Бахрейне — тоже. Просто вещи, которые я могу и должен исправить сам.

Что касается меня, то, если я оглянусь назад на первые два года [моей карьеры в Формуле-1], не думаю, что смог бы набрать очки так, как делал это в этом году. Так что я уверен, что совершенствуюсь и иду по правильному пути», — приводит слова японского пилота издание Racingnews365.

После 17 этапов Юки занимает 12-е место в личном зачёте, имея на счету 22 очка. У его напарника Даниэля Риккардо 12 очков.