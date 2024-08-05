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Принадлежавший Канье Уэсту премиальный фургон выставлен на аукцион

Принадлежавший Канье Уэсту премиальный фургон выставлен на аукцион
Принадлежавший Канье Уэсту MSV 1120S Elite
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На онлайн-площадке Cars & Bids на аукцион выставлен фургон Mauck Special Vehicles 1120S Elite, который прежде принадлежал Канье Уэсту. Этот микроавтобус производился с 1996 по 1999 год и был выпущен тиражом порядка 100 экземпляров. В конце 1990-х такой микроавтобус стоил около $ 200 тыс.

Принадлежавший Канье Уэсту MSV 1120S Elite

Принадлежавший Канье Уэсту MSV 1120S Elite

Фото: carsandbids.com

Изначально на такие фургоны устанавливался 5,7-литровый двигатель V8, однако у данного конкретного экземпляра силовая установка заменена на 6,3-литровый агрегат V8 от General Motors. Среди других модификаций 16-дюймовые диски Mickey Thompson, тонированные стёкла, светодиодные фонари салона, а также акустика Orion и 17-дюймовый дисплей медиасистемы.

Принадлежавший Канье Уэсту MSV 1120S Elite

Принадлежавший Канье Уэсту MSV 1120S Elite

Фото: carsandbids.com

На момент написания заметки самая высокая ставка за автомобиль составляет $ 7,4 тыс. Торги продлятся до вечера 7 августа.

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