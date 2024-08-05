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Ферстаппен рассказал, какой совет дал ему Круифф за несколько дней до своей смерти

Ферстаппен рассказал, какой совет дал ему Круифф за несколько дней до своей смерти
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26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен поделился историей о встрече с легендарным нидерландским футболистом и тренером Йоханом Круиффом и рассказал, какой совет дал ему Йохан за несколько дней до своей смерти. Встреча между Ферстаппеном и Круиффом произошла в марте 2016 года в Барселоне на предсезонных тестах Формулы-1.

«Йохан [Круифф] всегда был для меня источником вдохновения, и я встретил его лично в 2016 году. Тогда он уже был тяжело болен, и это заставляет меня задумываться всё больше и больше. Когда кто-то уже плохо себя чувствует и всё ещё пытается встретиться с тобой на трассе…Это было невероятно.

Он сказал мне, и я никогда этого не забуду: «Может быть, к перерыву я проигрываю 1:2, но я всё равно собираюсь выиграть этот заезд». Он был настроен так оптимистично и думал, что победит болезнь. К сожалению, это было не так», — сказал Ферстаппен в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Через несколько дней после встречи с Ферстаппеном Круифф скончался из-за продолжительной борьбы с раком лёгких. Йохан известен своим прозвищем Летучий голландец. Прославился своей игрой за нидерландский «Аякс» и каталонскую «Барселону», в том числе и как тренер.

Круифф стал первым трёхкратным обладателем «Золотого мяча». Считается одним из лучших футболистов и тренеров в истории футбола.

В 2016 году Ферстаппен проводил зимние тесты Формулы-1 в составе команды «Торо Россо». Спустя четыре гонки сезона-2016 Макс заменил российского пилота Даниила Квята в команде «Ред Булл» на Гран-при Испании в Барселоне, где ранее встретил Круиффа, и в первой же гонке за австрийский коллектив одержал свою первую победу в Формуле-1.

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